شكرا لقرائتكم خبر عن حارس تشيلسي عقب فضيحة ليفربول: قادر على تصحيح أوضاعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم كيبا حارس مرمى تشيلسي الإنجيلزي اعتذارا لمدربه فرانك لامبارد، وجماهير البلوز، بعد الخطأ الفادح الذي وقع فيه خلال لقاء ليفربول مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة «البريميرليج» وتسببه في الهدف الثاني بعد تمريره الكرة بصوة خاطئة وأوصلها للسنغالي ساديو ماني الذي لم يجد صعوبة في تسديدها داخل شباكه.

وقال حارس مرمى تشيلسي، وفقا لتصريحاته التى أبرزها موقع «ديلي ميل»، أخطأت في إخراج الكرة، وهذا الدرس تعلمت منه الكثير، أنا قادر على تصحيح أوضاعي داخل الفريق خلال مباريات البلوز المقبلة.