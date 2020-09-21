شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرفض التضحية بتشامبرلين من أجل تياجو ألكانتارا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» الريطاني، تمسك يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بلاعبه تشامبرلين وعدم التفريط فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال التقرير إن المدرب الألماني رفض بشدة التفريق في تشامبرلين خاصة في التعاقد مع تياجو ألكانتارا وإشراكه في لقاء تشيلسي الذي أقيم مساء أمس وفاز فيه حامل اللقب الموسم الماضي بهدفين نظيفين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,015

تعافي 89,532

وفيات 5,770

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