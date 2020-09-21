شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من لاعبي الأهلي لمؤمن زكريا بعد الفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللاعبين الكبار بالأهلي اجتماعًا خلال الساعات الماضية، وبعد حصول المارد الأحمر على الدوري، وتعهدوا بضرورة القتال خلال الفترة القادمة لتحقيق دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد الجماهير، وإهداء البطولة لزميله مؤمن زكريا.
وقالت مصادر من داخل النادي الأهلي لـ«المصري اليوم»، إن اللاعبين اتفقوا على التبرع بجزء من مكافأة الفوز بالدوري للمساهمة في علاج مؤمن زكريا كنوع من الدعم المعنوي والمادي، لمساعدة اللاعب على التعافي والعودة من جديد.
وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري الـ 42 في تاريخه بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف، ومن المقرر تسليم درع الدوري، في المباراة الختامية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,015
-
تعافي
89,532
-
وفيات
5,770
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة من لاعبي الأهلي لمؤمن زكريا بعد الفوز بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.