شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة من لاعبي الأهلي لمؤمن زكريا بعد الفوز بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللاعبين الكبار بالأهلي اجتماعًا خلال الساعات الماضية، وبعد حصول المارد الأحمر على الدوري، وتعهدوا بضرورة القتال خلال الفترة القادمة لتحقيق دوري أبطال إفريقيا، وإسعاد الجماهير، وإهداء البطولة لزميله مؤمن زكريا.

وقالت مصادر من داخل النادي الأهلي لـ«المصري اليوم»، إن اللاعبين اتفقوا على التبرع بجزء من مكافأة الفوز بالدوري للمساهمة في علاج مؤمن زكريا كنوع من الدعم المعنوي والمادي، لمساعدة اللاعب على التعافي والعودة من جديد.

وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري الـ 42 في تاريخه بعد خسارة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف، ومن المقرر تسليم درع الدوري، في المباراة الختامية.