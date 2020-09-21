شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحفيظ: التتويج بالدوري هو الأهم فى كل دول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق استحق لقب الدوري المصري عن جدارة واستحقاق.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «الموسم الحالي شهد أمور جدلية بعيدة عن الرياضة، لكن التتويج بالدوري هي الأهم في كل دول العالم، يتوج بها الفريق الأكثر استقرارًا، الفريق الذي يتوج به يكون عن جدارة واستحقاق».

وأضاف: «على مدار الموسم، الأهلي كان الأكثر استقرار فنيا واداريا، واللاعبين لديهم خبرات الفوز وثقافة الفوز، قد يبتعد عنك التوفيق في احد المباريات، لكن تستمر في المنافسة بوجود قائمة جيدة، ولاعبين مميزين».

وواصل: "طريقة تفكير اللاعبين وشخصيتهم جزء كبير من التتويج بالدوري المصري".