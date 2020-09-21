شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب القومي للكياك يشارك في بطولة العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت أمس بعثة المنتخب القومي للكانوي والكياك مدينة سجيد بالمجر، للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 27 من شهر سبتمبر الجاري.
وجاءت المشاركة بناء على دعوة الاتحاد الدولي للفريق المصري لتنشيط رياضة الكياك والكانوي بعد جائحة كورونا.
ويشارك بالبطولة كل من اللاعبين أحمد البدويهي، مؤمن مهران، سما فاروق، فرح محسن في منافسات الكياك، واللاعب أحمد نجيب في منافسات الباراكانوي.
وذلك تحت إشراف مدرب المنتخب القومي الكابتن عمرو توفيق، والأستاذ سعيد أبو ريه القائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
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