«رجال طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الإثنين، عندما يواجه نظيره فريق الزمالك، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي الصيد بأكتوبر.
ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة طيبة وتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.
وكان الفريق قد نجح مؤخرًا في الفوز بلقب بطولة الدوري للمرة رقم 32 في تاريخه، بعد أن حصد لقب البطولة العربية للأندية في الموسم الجاري
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