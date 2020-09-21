«رجال طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في نصف نهائي كأس مصر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة، اليوم الإثنين، عندما يواجه نظيره فريق الزمالك، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي الصيد بأكتوبر.

ويسعى الفريق إلى الظهور بصورة طيبة وتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.



وكان الفريق قد نجح مؤخرًا في الفوز بلقب بطولة الدوري للمرة رقم 32 في تاريخه، بعد أن حصد لقب البطولة العربية للأندية في الموسم الجاري