إنبى ضد الإسماعيلى .. التشكيل الرسمي للفريقين فى موقعة الدوري

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لإنبى والإسماعيلى، التشكيلات الرسمية الخاصة بمواجهة الفريقان، التى ستجمع بينهما، اليوم، الإثنين، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في المواجهة الصعبة للفريقان التى يدخلها الفريق البترولى بعد خسارته من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الدراويش مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

تشكيل إنبى ضد الإسماعيلى حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، أسامة جلال، أحمد عبد العزيز. خط الوسط: حميد ماو، عبد الرحمن عامر، محمد رزق، عمر سافيولا، كريم فؤاد. خط الهجوم: أحمد على. Advertisements إنبى ضد الإسماعيلى .. التشكيل الرسمي للدراويش وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى: حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: محمود البدرى وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد عمار وأسامة إبراهيم. خط الوسط: محمود دونجا، عمر الوحش، همام طارق، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجوم: محمد حمدى زكى. ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر للعودة لسباق المراكز المتقدمة في جدول الدوري فيما شدد البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث للتخلص من نغمة الهبوط .

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