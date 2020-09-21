شكرا لقرائتكم حازم إمام : الزمالك يحتاج مدرب بمواصفات خاصة لخلافة كارتيرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن الزمالك يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى مدير فنى بمواصفات خاصة بعد رحيل المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون من أجل بطولة دورى أبطال أفريقيا ولابد من التفكير عند فى اختيار المدرب والتأنى فى تحديد هويته .

وقال حازم إمام فى تصريح ببرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت أف إم أن الزمالك لن يفكر فى الدورى مطلقا خلال المرحلة المقبلة لأن الأهلى حسم اللقب والزمالك الأقرب للمركز الثانى، و لكن يجب التعاقد مع مدير فنى يعلم كل كبيرة عن بطولة أفريقيا التى يسعى الأبيض إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة .

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وفى ذات السياق عرض أحد الوكلاء خدمات الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، على مسئولى الزمالك، من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع قلعة ميت عقبة، من أجل قيادة التعاون السعودى، حيث تفاضل الإدارة البيضاء بين أكثر من مرشح فى التوقيت الحالى من أجل قيادة الزمالك، حيث استقبلت الإدارة البيضاء عددا كبيرا من السير الذاتية للمدربين المرشحين خلال الفترة الأخيرة من أجل اختيار الأفضل من بينهم لخلافة كارتيرون، وتم ترشيح أروابارينا من قبل لقيادة الأهلى فى 2018.

ووضعت إدارة نادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، على رأس المرشحين لتولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الإدارة البيضاء لحسم هوية المدرب الأجنبى الجديد للفريق، خلال الساعات الجارية، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الأبيض، من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودي، وتنتظر الإدارة البيضاء الرد النهائى من فيريرا حول إمكانية توليه قيادة الفريق من عدمه، وذلك فى الساعات الحالية، من أجل حسم ملفه بشكل نهائى حيث طلب المدرب البرتغالي، الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالفريق وقائمة اللاعبين من أجل دراستها بصورة كافية قبل اتخاذ قرار خوض المهمة من عدمه.