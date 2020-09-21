شكرا لقرائتكم أحمد كشرى: رمضان صبحى خسر جماهير الأهلى.. والاحتراف كان الأنسب له ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد كشرى نجم النادى الأهلى السابق، والمدير الفنى الحالى لنادى أسوان، عن اندهاشه من القرار الذى اتخذه رمضان صبحى، بالرحيل عن النادى الأهلى والانضمام إلى بيراميدز.

وقال كشرى فى تصريحات لـ"الخليج 365": اندهشت كثيراً من قرار رمضان صبحى بالرحيل عن الأهلى، لأنه مازال صغيراً ولديه طريق طويل، يمكنك أن تحترف بعد فترة وتحصل على المقابل الذى تريده وأكثر من أى نادى فى أوروبا دون أن تخسر جماهيريتك، وحب جماهير الأهلى، الآن أنت خسرت جماهير الأهلى".

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أضاف: أشرفت على تدريب رمضان فى فريق الشباب وأعرف جيداً كيف وقف الأهلى بجانب رمضان ورعاه، حتى وصوله إلى الدرجة الأولى، ولكنه خسر كثيراً بهذا القرار والأهلى لا يقف على أحد، وسيعود أقوى وسيخرج لاعبين سيكونوا نجوم الفترة المقبلة.

واصل: لا يمكن المقارنة بين رمضان صبحى وطاهر محمد، كل منهم له مهارته الخاصة ولاعب كبير، ولكن أتمنى فقط أن يندمج طاهر سريعاً مع أسلوب الأهلى، ويتحمل الضغط الجماهيرى الكبير، لأنه حالياً لا يلعب تحت هذا الضغط بحكم تواجده مع المقاولون، وأتمنى أن يركز مع الفريق ولا يركز مع المؤثرات الخارجية، وإذا دخل فى الفريق سيكون له مستقبل كبير جداً وسيصبح أبرز نجوم الأهلى.

فى سياق آخر، حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برنامج تأهيل خاص لرمضان صبحى الوافد الجديد، من هدرسفيلد الإنجليزى، من أجل خضوع اللاعب له فى الوقت الحالى لتجهيزه على أعلى مستوى قبل حلول موعد ظهوره مع الفريق فى المباريات الرسمية، وذلك بداية من الموسم الجديد، حيث تعاقد بيراميدز مع رمضان وأعلن ضمه من هدرسفيلد الإنجليزى بعدما انتهت مدة إعارة اللاعب للنادى الأهلى، وفضل خوض تجربة جديدة مع الفريق السماوى نظرًا لضخامة المقابل المادى الذى سيحصل عليه خلال مدة الخمس سنوات.