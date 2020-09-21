الأهلى يخضع لتحليل رابيد تيست قبل مواجهة نادي مصر بالدورى

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جدة - عمرو شويل أجرى فريق الأهلي تحليل «رابيد تيست»، اليوم الاثنين عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة نادي مصر والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة المقاصة الأخيرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض ثلاثى حراس مرمى الأهلى "محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء" تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر الجزيرة، وأدى الحراس الثلاثة تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذى ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.
وشهد مران الأهلي استمرار غياب الحارس على لطفى والذى أصيب بفيروس كورونا الأمر الذى أبعده عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.
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