شكرا لقرائتكم الأهلى يخضع لتحليل رابيد تيست قبل مواجهة نادي مصر بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى فريق الأهلي تحليل «رابيد تيست»، اليوم الاثنين عقب انتهاء المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة نادي مصر والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، تحليل «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة بعد مباراة المقاصة الأخيرة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض ثلاثى حراس مرمى الأهلى "محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء" تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر الجزيرة، وأدى الحراس الثلاثة تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذى ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وشهد مران الأهلي استمرار غياب الحارس على لطفى والذى أصيب بفيروس كورونا الأمر الذى أبعده عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.