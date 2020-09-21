شكرا لقرائتكم 5 آلاف جنيه غرامة على محمد جابر لاعب أسوان للوقوف على الكرة أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أنه وقع عقوبة مالية على محمد جابر لاعب الفريق، وذلك بعد وقوفه على الكرة فى مباراة أسوان والزمالك الماضية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، حيث شهدت المباراة قيام محمد جابر بالوقوف على الكرة فى حركة استعراضية أثارت غضب الزملكاوية، وقال كشرى فى تصريحات : وقعت عقوبة غرامة بحوالى 5 آلاف جنية على اللاعب بعد المباراة بسبب الوقوف على الكرة وحذرته من تكرار تلك الحركة مرة أخرى، ونحترم جماهير الزمالك وإدارته.

من جانبه، كشف محمد جابر "ميدو"، مدافع نادى أسوان، عن سر حركته الاستعراضية خلال مباراة فريقه مع الزمالك، وقال محمد جابر فى تصريحات لـ"، "لم أكن أقصد تلك الحركة إطلاقاً ولكنى لجأت لها بعدما استفزنى ثلاثى الزمالك، وطوال أحداث الشوط الأول ومع كل كرة مشتركة كنت أعتذر للاعبى الزمالك رغم أننى أكبر منهم سناً، ولكن بعدما سجلنا هدف التقدم تحول الوضع وأصبح تعامل بعض اللاعبين بشكل عنيف".

وأضاف محمد جابر، "كرة مشتركة مع إمام عاشور تشابكت أقدامنا وفوجئت بوابل من السباب والشتائم لم أتخيلها، وعلى إثر ذلك اشتعلت الخناقة وانضم مصطفى محمد، وبعد ذلك فى كرة أخرى فوجئت بمحمود علاء يقوم بإشارة خارجة لا يجب أن تصدر من لاعب ينتمى للزمالك، لأنه أساء إلى ناديه قبل أن يسىء إلىّ".

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وتابع لاعب أسوان، "قررت الوقوف على الكرة رداً على هذا الاستفزاز، ولم أرد أن أرد عليهم بنفس طريقتهم، وندمت على تلك الحركة، ولم أكن أتمنى أن يكون هناك كل ردود الأفعال التى حدثت، فالأهلى والزمالك هما أكبر ناديين فى مصر ولهما كل الاحترام وللجماهير".

وعن مطالبة جماهير أسوان بأفريقيا قال جابر، "عقب مباراة طنطا والفوز برباعية فى الجولة قبل الماضية فوجئت بعدد من جماهير أسوان يتواصلون معنا من أجل تشجعينا وطالبونا بالمشاركة فى الكونفدرالية".

وأضاف جابر ضاحكاً، "بالتأكيد للجماهير كل الحق فى الفرحة والطموح، ولكننا نلعب الآن من أجل البقاء فى الدورى".