شكرا لقرائتكم رئيس المقاصة : الأهلى "جس النبض" لضم محمد إبراهيم بدون عروض رسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة، أنه يتمنى من جميع الأندية تحسين علاقاتها مع الجميع، من أجل تقليل التعصب، وقال عبدالسلام في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير، وأي نادٍ كان يجب أن يفعل مثلما فعلنا أمام الأهلي وقدمنا لهم التهئنة، والجماهير تسير وراء إدارة النادي، نحاول أن نعيد الروح الرياضية بين الجماهير عقب عودتها إلى المدرجات، اللاعبين خارج المستطيل الأخضر أصدقاء وتربطهم علاقات جيدة".

وواصل رئيس المقاصة: "النادي الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمد إبراهيم، كان هناك أحاديث "جس نبض" مع مسئولين في النادي".

وأوضح:" لم يصلنا فاكس رسمي لضم محمد إبراهيم سواء من الأهلي أو أي نادٍ آخر".

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وواصل: "وصلنا عروض للاعبين آخرى، وتلقينا عرضا من أحد الأندية لضم لاعب في المقاصة ولن أكشف التفاصيل في الوقت الحالي".

وحول موقف إيهاب جلال، قال: "عقده حتى نهاية الموسم الجاري، لم نتحدث مطلقا في البقاء أو الرحيل، علاقتي معه جيدة للغاية، نتمني أن يكمل مسيرته، وأعتقد أن هذا سيحدث، إلا لو تلقى عرضا كبيرا من الناحية المالية لا يستطيع رفضه".

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع محمد إبراهيم على إدراجه ضمن لاعبى الفئة الأولى فيما يخص قيمة عقوده بعد انضمامه للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وأكد مسئولو الأهلي للاعب أنه سيتم تقديره بشكل جيد ومساواته بنجوم الفريق، أمثال حسين الشحات وكهربا ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يوجد فى الفئة الأولى المميزة حالياً الثنائى محمد الشناوي ووليد سليمان فقط والذين تتخطى قيمة عقودهم حاجز الـ11 مليون جنيه.

من جهته كشف محمد إبراهيم لإدارة النادى الأهلى حقيقة توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، على الرغم من دخول اللاعب فى مفاوضات مكثفة للانتقال للأهلى طوال الفترة الماضية، وأكد محمد إبراهيم أنه لم يوقع لبيراميدز أو لأى نادٍ آخر، مشدداً على أنه لن يوقع لأى نادٍ قبل موافقة المقاصة، خاصة أنه مرتبط بعقد مع الفريق الفيومى ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.