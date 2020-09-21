شكرا لقرائتكم مران الأهلي .. حراس الأحمر يخوضون تدريبات قوية في غياب على لطفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الثلاثى محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، التدريبات القوية على هامش المران الجماعى للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة، وأدى الحراس الثلاث تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذى ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وشهد مران الأهلى استمرار غياب الحارس على لطفى والذى أصيب بفيروس كورونا الأمر الذى ابعده عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.

واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف، ويستعد الأهلى لمواجهة مضيفه نادى مصر بعد غدٍ الأٔربعاء على ستاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

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فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).