شكرا لقرائتكم غنام محمد على رأس المطلوبين لتدعيم صفوف المصرى البورسعيدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع النادى المصرى البورسعيدى، غنام محمد لاعب خط وسط الانتاج الحربى الحالى والاهلى السابق على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز للغاية فى مباريات الانتاج الحربى الاخيرة بالدوري ولعب دوراً سحرياً فى تعديل نتائج فريقه بعد فترة من التراجع ، وسجل غنام محمد 3 أهداف فى 4 مباريات فضلا عن دوره المحورى مع العجلات الحربية ، ويرتبط غنام محمد بتعاقد مع الانتاج يمتد لثلاثة مواسم قادمة ، حيث كان اللاعب أحد الناشئين فى الاهلى قبل أن يقرر مسئولو القلعة الحمراء تسريح فريقه بالكامل نظراً لقرار إتحاد الكرة بإلغاء مسابقة 97 لينتقل اللاعب للجونة ويساهم فى صعود الفريق للدوري الممتاز قبل أن يرحل عنه وينضم للإنتاج الحربى.

ويعتزم مسئولو المصرى البورسعيدى الدخول فى مفاوضات مباشرة مع نظرائهم فى الانتاج الحربى لمعرفة طلباتهم المادية للإستغناء عن غنام محمد .

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الاحد على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتازوأنتهت بفوزه 2 - 1، حيث يستأنف الفريق تدريباته بدون الحصول على راحة نظراً لضيق الوقت استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة والنصف عصر الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت فى مباراة الجونة تدريبات إستشفائية فيما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

ويعكف الجهاز الطبى بالانتاج الحربى على تجهيز معاذ الحناوى لاعب الفريق للمباريات المقبلة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة الزمالك الأخيرة وغيابه عن مواجهة الجونة الاخيرة.

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ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 10 مباريات خسر 6 لقاءات وفاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى لقاء وحيد، حيث تعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من إنبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من أسوان بهدفين دون رد ثم خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.