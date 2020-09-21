الخطيب يجتمع مع فايلر لحسم ملف صفقات الأهلى والراحلون

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جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في الوقت الحالي، بعد انتهاء مران الفريق الصباحي لبحث عدد من الملفات الشائكة، حيث أن أبرز الملفات التي تتصدر محادثات الخطيب وفايلر هو الصفقات الجديدة التي من المنتظر أن يبرمها الفريق خلال المرحلة المقبلة وعلى رأسهم يوسف البلايلي وبدر بانون ومحمد ابراهيم وكريم فؤاد، وملف اللاعبين الراحلين، والذي يتضمن مناقشة العروض التي وصلت لأكثر من لاعب مؤخراً ومنهم رامي ربيعة وعمار حمدي بالإضافة لملف استمرار فايلر من عدمه في الموسم الجديد.
ويحسم فايلر خلال الأيام القادمة مسألة بقائه على رأس الجهاز الفني في الموسم الجديد من عدمها وهو الأمر الذي اتفق عليه مع إدارة الأهلي اثناء تجديد عقده لموسم جديد، حيث تم الاتفاق أن يكون هناك جلسة أخري لحسم مصيره بشكل نهائي خلال تلك الأيام.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٢٤ ساعة، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
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