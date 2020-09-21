شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع محمد إبراهيم على إدراجه في الفئة الأولى بالعقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو النادى الأهلى، محمد إبراهيم لاعب المقاصة، ضمن لاعبى الفئة الأولى فيما يخص قيمة عقوده بعد انضمامه للفريق الأحمر فى الموسم الجديد.

وأكد مسئولو الأهلى للاعب أنه سيتم تقديره بشكل جيد وسيتم مساواته بنجوم الفريق أمثال حسين الشحات وكهربا ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يوجد فى الفئة الأولى المميزة حالياً الثنائى محمد الشناوى ووليد سليمان فقط والذين تتخطى قيمة عقودهم حاجز الـ11 مليون جنيه.

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وأوضح محمد إبراهيم لإدارة النادى الأهلى حقيقة توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، على الرغم من دخول اللاعب فى مفاوضات مكثفة للانتقال للأهلى طوال الفترة الماضية، وأكد محمد إبراهيم أنه لم يوقع لبيراميدز أو لأى نادى أخر مشدداً أنه لن يوقع لأى نادى قبل موافقة المقاصة خاصة وأنه مرتبط بعقد مع الفريق الفيومى ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويُنهى الأهلى فى الوقت الحالى مفاوضاته مع مصر المقاصة لضم محمد إبراهيم خاصة وأنه لا يوجد شرط جزائى فى عقد اللاعب مع الفريق الفيومي، ويرغب الأهلى فى التعاقد مع محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحى والذى رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادى هدرسفيلد الإنجليزى وانتقاله رسمياً لبيراميدز، ويقدم محمد إبراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.