شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: فيفا لم يحدد إرسال أسماء حكام var فى القائمة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن فيفا لم يحدد إرسال أسماء حكام var فى القائمة الدولية للحكام والتى يرسلها كل اتحاد أهلى إلى الاتحاد الدولى وذلك يوم 30 أكتوبر من الشهر المقبل .

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن هناك عدد محدد من الدول يستخدم تقنية حكم الفيديو أو الفار فى الدوريات وفى افريقيا يستخدمها الدورى المصرى والمغربى فقط حتى الان وبالتالى من الصعب ارسال حكام مختصين بالفار فقط.

من ناحية اخرى حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يوم 30 أكتوبر المقبل اخر موعد لارسال كل اتحاد أهلى القائمة الدولية النهائية للحكام للموسم الجديد 2020/ 2021، وهو ما ستحدده لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج مدير اللجنة.

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على صعيد مغاير، أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى الجديد، وحافظ فيه منتخبنا الوطنى على المركز 51 عالميا والسابع أفريقياً والرابع عربياً، حيث تصدر منتخب السنغال ترتيب الأفارقة وجاء فى المركز الـ20 عالميا ويليه تونس الـ26، ونيجيريا الـ29، والجزائر الـ35، والمغرب الـ43، ثم غانا فى المركز الـ46 قبل الفراعنة، وعربيا جاء المنتخب فى المركز الرابع بعد كل من تونس والمغرب وقطر.

وحافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف الذى يصدر بشكل دورى كل شهر، على الرغم من تجميد كل المسابقات الدولية طوال عام 2020 منذ تفشى فيروس كورونا فى مارس الماضي، وجاء فى المركز الثانى فرنسا ثم البرازيل وإنجلترا وكرواتيا.