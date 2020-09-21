تطور جديد فى تعاقد دانيال كارينيو مع الزمالك

جدة - عمرو شويل أخطر الأوروجوياني جوزيه دانيال كارينيو، المدير الفني السابق للنصر والوحدة السعودى، وكيل أعماله، إنه يرغب فى الحصول على راحة قبل خوض تجربة تدريبية جديدة، بعدما أعلن نادي الوحدة السعودي في بيان رسمي فى 18 من شهر أغسطس الماضى عن فسخ التعاقد معه بالتراضي بينهما بصفة ودية، بعدما تولى المدرب الأوروجوياني تدريب الوحدة خلال الصيف الماضي، وقاد الفريق في 24 مباراة بكل المسابقات فاز في 14 وتعادل مباراة وخسر 9.

وعرض وكيل كارينيو، خدماته على مسئولي الزمالك قبل أن يتحدث معه ويخطره المدرب إنه يفضل تأجيل عودته إلى التدريب، لذا وضعته إدارة قلعة ميت عقبة فى قائمة البدائل التي ستكون متاحة حال الحاجة إليها، ووضعت إدارة نادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، على رأس المرشحين لتولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الإدارة البيضاء لحسم هوية المدرب الأجنبى الجديد للفريق، خلال الساعات الجارية، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الأبيض، من أجل تولى القيادة الفنية للتعاون السعودي، وتنتظر الإدارة البيضاء الرد النهائى من فيريرا حول إمكانية توليه قيادة الفريق من عدمه، وذلك فى الساعات الحالية، من أجل حسم ملفه بشكل نهائى حيث طلب المدرب البرتغالي، الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالفريق وقائمة اللاعبين من أجل دراستها بصورة كافية قبل اتخاذ قرار خوض المهمة من عدمه. Advertisements

كما حرصت إدارة الزمالك على وضع السيناريوهات البديلة حال اعتذار فيريرا عن قبول المهمة، والمتمثلة فى الاتفاق مع عدد من المدربين وعلى رأسهم الأرجنتينى كالديرون المدير الفنى الأسبق للهلال السعودي، إلى جانب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الأسبق للزمالك بخلاف عدد آخر من المدربين وذلك من أجل إجراء مفاضلة بينهم سريعًا من أجل حسم هوية المدرب الأجنبى الجديد للفريق والإعلان عنه بشكل نهائي، بعد تفضيل الإدارة البيضاء لعدم استقرار السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى الأسبق، حيث استشعرت إدارة النادى أن المدرب السويسرى يبحث عن الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادى وليس لديه تركيز فى المهمة التى يرغب النادى فى إعادتها من أجلها لذا تم تفضيل توجيه الشكر له.