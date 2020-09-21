إنبي ضد الإسماعيلي .. كل ما تريد معرفته عن مواجهة الدراويش والفريق البترولى

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جدة - عمرو شويل يستضيف إنبى نظيره الإسماعيلى فى تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد خسارته من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الدراويش مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

*ترتيب إنبى والإسماعيلى فى جدول الدورى



ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

*تاريخ مواجهات إنبى والإسماعيلى



التقى الفريقان منذ صعود فريق إنبى للأضواء موسم 2002-2003 فى29 مباراة فاز الإسماعيلي في 10 مباريات وتعادل فى 12 وهزم فى 7 مباريات وله 33 هدفا وعليه 33 هدفا.

وانتهت مباراة الدور الأول لدورى هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق سجل للدراويش عماد حمدى وللفريق البترولى رامى صبرى فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاسماعيلية فى الاول من يناير 2020 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة .

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*طولان يبحث عن استعادة الانتصارات وريكاردو يفتش عن أول فوز



وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر للعودة لسباق المراكز المتقدمة فى جدول الدورى فيما شدد البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث للتخلص من نغمة الهبوط .

*التشكيل المتوقع لانبى والاسماعيلى



ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الاسماعيلى مكون من :" محمود جاد،على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد،حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال، عمر سافيولا وأحمد على".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام انبى مكون من: "محمد فوزى - محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى - عماد حمدى – عمر الوحش - همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".