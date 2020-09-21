شكرا لقرائتكم أحمد رفعت يغيب عن الاتحاد أسبوعين لإصابته فى العضلة الضامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب أحمد رفعت لاعب الإتحاد السكندرى عن صفوف الفريق أسبوعين بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة التى تعرض لها خلال مشاركته فى مباراة المقاولون العرب التى اقيمت أمس فى الأسبوع الـ 28 من فعاليات الدورى الممتاز .
من جانبه أكد عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندرى أن اللاعب يحتاج إلى ثلاثة أيام راحة سلبية تامة يبدأ بعدها الجلسات والتأهيل التى تمتد لأسبوعين يعود بعدها اللاعب للتدريبات الجماعية وهو ما يعني غيابه عن لقائي زعيم الثغر امام انبي وبيراميدز فى الدورى الممتاز .
جاءت إصابة أحمد رفعت لتزيد من أوجاع طلعت يوسف المدير الفنى والذى يواجه نقص حاد فى صفوف الفريق بعد غياب محمد أنور و محمود رزق وعمر الميدانى للإصابة بالاضافة إلى نور السيد الذى تم تجميده لنهاية الموسم .
وكان طلعت يوسف قد منح اللاعبين راحة 24 ساعه اليوم قبل الإستعداد لمباراة إنبى المقرر لها الجمعة المقبل فى الثامنة مساء على استاد برج العرب.
كما أعطى طلعت يوسف تعليماته للجهاز المعاون بحصول كلا من أنيس سالتو و خالد الغندور و أحمد حجى و مروان النجار جرعات تدربية خاصة لرفع معدل اللياقة البدنية .
ورغم إصابه خالد قمر فى لقاء المقاولون العرب وعمل 5 غرز فى حاجبه إلا ان الإصابة لم تمنعه عن المشاركه فى التدريبات والاستعداد لمباراة انبى القادمة
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