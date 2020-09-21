شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يعلن قريبا عن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، والخاصة بتقديم دراجات مدعومة من وزارة الشباب والرياضة، ولكن يتم التجهيز لهذه المرحلة فى الوقت الحالى، قائلا :" نجهز للمرحلة الثالثة من دراجتك صحتك، وأضاف وزير الرياضة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن التجهيز سيشهد تقديم تفاصيل أكثر وأسهل، للتيسير على كل فرد يرغب فى الحصول على الدراجة المدعومة .

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من قبل عن الاستعداد لطرح المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، والتى يتم من خلالها تقديم دراجات مدعومة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح عدد 6 الاف دراجة، والتالية 10 الاف .وأضاف صبحى فى تصريحات سابقة أن المرحلة الثالثة ستشهد الدراجات الكهربائية ولكن بعدد 150 دراجة فقط، وستتسلم الوزارة عينة من الدراجات الكهربائية الأسبوع المقبل وهذه الدراجة تستطيع السير مسافة من 40 إلى 60 كم، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقدم دراجات خاصة للسيدات بمواصفات مختلفة عن الأخرى، حتى يتحقق الهدف بأن تكون الدراجات أسلوب حياة .

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وتٌعد مبادرة "دراجتك صحتك" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ليس مجرد عجلة ولكن لها عدة فوائد اقتصادية، حيث أن المواطن لن يدفع كثيرا للاستهلاك خلال قيادته للدراجة.