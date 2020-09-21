شكرا لقرائتكم "بند الكتمان" رغبة مشتركة بين الأهلى والرجاء فى صفقة بانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل على الرغم من إنهاء الأهلى لمعظم مفاوضات ضم المغربى بدر بانون مدافع نادى الرجاء لتدعيم دفاعه فى الموسم الجديد، إلا أن تصريحات مسئولى الأهلى لا تؤكد المفاوضات بل ولا يتم الإعلان عن الاهتمام باللاعب والإعجاب به من الأساس بشكل علنى.

وعلم "الخليج 365" أن السر وراء إخفاء إنهاء صفقة بانون هو اتفاق بين إدارتى الأهلى والرجاء على وضع بند الكتمان فى التعاقد بحيث لا يقوم أى طرف بالإعلان عن الصفقة قبل انتهاء منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا وإسدال الستار عن الموسم الحالي.

ويأتى ذلك لرغبة الرجاء فى الحفاظ على تركيز نجمه قبل الدخول فى غمار استكمال منافسات دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة لطلب الأهلى تأجيل الإعلان عن الصفقة من جانب الرجاء حتى بعد تسويق اللاعبين الأجانب المرشحين للرحيل من قائمة الأهلى وفى مقدمتهم الأنجولى جيرالدو، حيث إنه فى حالة الإعلان عن ضم أى صفقة أجنبية جديدة سيماطل اللاعبين الراحلين وسيطلبون الرحيل المجاني.

وتكلف صفقة بدر بانون خزينة الأهلى مبلغ 2 مليون دولار سيتم دفعهم لناديه المغربى بخلاف راتب اللاعب، الذى سيحصل على مليون دولار سنويا.

شهد مران الأهلى استمرار غياب الحارس على لطفى والذى أصيب بفيروس كورونا الأمر الذى ابعده عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.

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واستأنف الأهلى تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف، ويستعد الأهلى لمواجهة مضيفه نادى مصر بعد غدٍ الأٔربعاء على ستاد الكلية الحربية فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).