شكرا لقرائتكم أحمد كشرى: احترم الزمالك وإدارته ولا يهمنا من بطل الدورى ونلعب للفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، على احترامه لنادى الزمالك ومجلس إدارته وجماهيره، وذلك بعد التصريحات التى قالها فى وقت سابق عقب الفوز على الزمالك بالجولة 28 وأثارت غضب عشاق القلعة البيضاء، بخصوص فرحته بالفوز على الأبيض وإهداء الدورى للأهلى.

وقال كشرى: لعبنا أمام الزمالك من أجل الثلاث نقاط فقط وهذا حق لنا، أسوان لا يفكر سوى فى البقاء المستحق بالممتاز ولا يعنينا من هو بطل الدورى، وفرحنا من أجل أسوان وجماهيره فقط.

واصل فى تصريحات صحفية أغلقنا صفحة المباراة السابقة وننظر للجولة القادمة فمستقبل الفريق أهم، وإدارة أسوان لن تسمح بأية تجاوزات من اللاعبين، ونادى الزمالك إسم وتاريخ كبير فى عالم كرة القدم، أقدر إدارة نادى الزمالك وجهازه الفنى ولاعبيه، وكل الاحترام لجماهير نادى الزمالك الوفية لناديها.

واختتم كشرى: أدعو جماهير أسوان باستمرار الدعم والمساندة حتى يتأكد بقاء الفريق بالممتاز.

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فى سياق آخر، يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، غداً الثلاثاء لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب والتى تجمع أسوان بنظيره الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة.

من جانبه، كشف أحمد كشرى عن سعادته بعد الفوز على الزمالك، وقال مدرب أسوان: "من حقى أفرح بفوز فريقى أسوان على الزمالك، وكمان أفرح للنادى بتاعى الأصلى الأهلى بحسم درع الدورى بعد فوز أسوان على الزمالك، لأن الزمالك هو المنافس التقليدى للأهلى"، مشيرا إلى أنه حقق الفوز على كل المدربين الذين ينتمون للزمالك عندما لعب ضدهم فى أى مباراة.

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها آخر ثلاثة لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.