شكرا لقرائتكم الهلال.. أنجح فريق في تاريخ دور المجموعات بآسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الهلال تحطيم الأرقام القياسية في بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما بلغ دور خروج المغلوب للمرة الـ12 في تاريخ البطولة بنظامها الجديد الذي بدأ في 2003، ليصبح أكثر فريق يجتاز دور المجموعات في البطولة عبر تاريخها.

وتأهل الهلال إلى ثمن النهائي يوم الأحد بعد تعادله مع شهر خودرو الإيراني وسط ظروف صعبة، إذ دخل المباراة بوجود 3 لاعبين احتياطيين، بسبب إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وشارك الهلال في 16 نسخة من بطولة دوري أبطال آسيا، ابتداءً من نسختها الأولى بنظامها الجديد، واحتاز دور المجموعات 12 مرة طوال تلك المشاركات.

وتفوق الهلال على فريق تشونبوك الكوري الجنوبي الذي شارك في 13 مرة بالبطولة، تأهل في 11 مرة منها إلى الأدوار النهائية، علماً أنه يستطيع معادلة رقم الهلال إذا تأهل من مجموعته بالنسخة الحالية.

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ويعتبر الهلال الفريق الأكثر مشاركة في تاريخ دوري أبطال آسيا، إذ غاب عن نسختي 2005، 2008 فقط، ويأتي خلفه العين الإماراتي وبختاكور الأوزبكي بـ15 مشاركة، وتشونبوك الكوري الجنوبي والسد القطري بواقع 13 مشاركة، واتحاد جدة وجاره الأهلي واستقلال طهران بـ11 مشاركة.

وخاض الهلال 134 مباراة في دوري أبطال آسيا كأكثر فريق يخوض مباريات في البطولة القارية، فاز في 63 منها، مقابل 39 تعادل و32 خسارة، وبفارق 23 مباراة عن وصيفه تشونبوك الكوري الجنوبي.



وخلال مشاركات الهلال في بطولة القارة الصفراء، فاز باللقب مرة، وبلغ النهائي مرتين، ونصف النهائي مثلهما، ومرتين في ربع النهائي، و4 مرات في ثمن النهائي، بينما خرج من دور المجموعات 4 مرات.

وفي مطلع الشهر الحالي، أصبح الهلال رابع فريق في آسيا يجمع الدوري بدوري أبطال آسيا، وذلك عقب فوزه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن فعلها العين الإماراتي في 2003، وغوانزو إيفرغراند الصيني عامي 2013، 2015.