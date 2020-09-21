الأهلي يُجرى «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة نادى مصر فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي «رابيد تيست»، اليوم الاثنين، عقب انتهاء المران الصباحي استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري التحليل وفقا للبروتوكول الطبى الذى تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا قبل المباريات الرسمية، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة بعد مباراة المقاصة الأخيرة.

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الرابيد تيست

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق نادي مصر مساء الأربعاء المقبل على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض ثلاثى حراس مرمى الأهلى "محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء" تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش بمقر الجزيرة، وأدى الحراس الثلاثة تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذى ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وشهد مران الأهلي استمرار غياب الحارس على لطفى والذى أصيب بفيروس كورونا الأمر الذى أبعده عن التدريبات والمباريات طوال الفترة الماضية.