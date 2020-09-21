شكرا لقرائتكم خبر عن كدمات قوية لمحمد عصام بعد تدخل عنيف من لاعب الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد عصام، صانع ألعاب المقاولون العرب، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام استعرض خلالها إصابته بكدمة قوية فى البطن تركت آثاراً واضحة، بعد تدخل عنيف من لاعب الاتحاد السكندرى خلال المباراة التى جمعت المقاولون والاتحاد مساء أمس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، حيث تقدم الاتحاد أولاً عن طريق ركلة جزاء قبل أن يتعادل شكرى نجيب للمقاولون فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الضائع، لينتزع نقطة ثمينة لذئاب الجبل.

وكانت المباراة قد شهدت تدخلاً قوياً من أحد لاعبى الاتحاد السكندرى مع محمد عصام لاعب المقاولون، وتحصل الأول على إنذار على أثر ذلك التدخل.



محمد عصام

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، وخاض المقاولون 28 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 آخرين.

ووضع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، هدفاً واضحاً منذ بداية الموسم الجارى، وهو التواجد بالمربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، بغض النظر عن المركز الذى سيتواجد به المقاولون داخل المربع من الثانى إلى الثالث، معترفاً بأن المنافسة مع الثلاثة الكبار، الأهلى والزمالك وبيراميدز، ليست سهلة لانتزاع مركز متقدم، إلا أنه يكتفى بحسم المركز الرابع، ومع هذا الهدف بات فريق ذئاب الجبل يحتاج إلى 10 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بين الكبار مبكراً.