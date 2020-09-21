شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة المقاولون يقدم العزاء لنائب رئيس النادى فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، وأعضاء مجلس الإدارة، والدة حسام إمام عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس النادى التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وتقدم مجلس الإدارة بخالص التعازى لأسرة الفقيدة.

فى سياق آخر، يعكف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على دراسة فريق مصر المقاصة بالفيديو، من خلال مراجعة مباريات الجولات السابقة لأبناء الفيوم، والتى كان آخرها لقاء المقاصة والأهلى فى الجولة 28 والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الفيومى قبل لقاء الجولة 29 والذى يقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر الجمعة المقبل، حيث يسعى ذئاب الجبل لحصد ثلاث نقاط ثمينة فى مواجهة قوية أمام أبناء الفيوم بقيادة إيهاب جلال، والذى خلق حالة من التوهج الكروى فى أداء المقاصة منذ العودة من توقف كورونا.

وكان المقاولون قد انتزع نقطة ثمينة من ضيفه الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة 28، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ليرفع ذئاب الجبل رصيدهم إلى النقطة 49 فى المركز الثالث بجدول المسابقة.

Advertisements

من جانبه، يرى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن تدريب الزمالك مؤخراً هو تجسيد لمفهوم "الاحتراف الوهمى"، وقال عادل في تصريحات خاصة، كارتيرون ليس الأول ولن يكون الأخير فى هذا الأمر، ورحيله كان صادماً بهذه الطريقة خاصة مع الوقت الضيق وتلاحم البطولات الأمر الذى يورّط الفريق الأبيض وهذا بمثابة انهيار لأخلاق الرياضية، فالإلتفاف على العقود هو أسوأ ما يكون" ، وواصل عادل:" الأهلى أو الزمالك هما من يصنعان أسماء المدربين هما البوابة الذهبة للمدربين الأجانب وليس العكس، وعلينا أن نراعى مستقبلاً الالتزام الأخلاقى ومدى الالتزام بالعقود".

وفى وقت سابق، كشف المهندس محمد عادل أن مدرب الفريق عماد النحاس تلقى عرضاً مغرياً بثلاثة أضعاف راتبه مع ذئاب الجبل ورفضه، وأبلغنا أنه لن يرحل سوى لتدريب الأهلى، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "المقاولون مدد تعاقده مع عماد النحاس لمدة موسم آخر، ولكن تعاقد عماد النحاس معنا مثل أى تعاقد مع مدرب يتواجد فيه شرط جزائى يمنح المدرب فرصة دفع الشرط الجزائى والرحيل فى أى وقت، ولكننا نثق أنه لن يفعلها فلقد كان المحاسب الخاص بالنادى يخطئ فى وضع مكافأته ومع ذلك لم يتحدث أو يبلغنا أنه يحصل على أقل من حقه ".

وأضاف المشرف العام على المقاولون، "سأذيع سراً لا يعرفه أحد، مسئولو أحد الأندية استأذنونى للتفاوض مع عماد النحاس ووافقتهم وعرضوا عليه عرضا ماليا يقدر بثلاثة أضعاف راتبه مع المقاولون ومع ذلك رفض وأبلغهم أنه لن يرحل عن ذئاب الجبل سوى فى حالة واحدة وهى تدريب النادى الأهلى، حلمه الأول فى عالم التدريب، والإغراء الوحيد الذى قد يدفعه لترك المقاولون".