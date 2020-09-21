شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة يتحدث عن عروض محمد إبراهيم وموقف إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد عبد السلام، رئيس نادى مصر المقاصة، أنه يتمنى من جميع الأندية تحسين علاقاتها مع الجميع لتقليل التعصب، وقال عبدالسلام فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الرياضة يجب أن تقرب الأندية وتقلل التعصب بين الجماهير، وأى نادٍ كان يجب أن يفعل مثلما فعلنا أمام الأهلى وقدمنا لهم التهئنة، والجماهير تسير وراء إدارة النادى، نحاول أن نعيد الروح الرياضية بين الجماهير عقب عودتها إلى المدرجات، اللاعبون خارج المستطيل الأخضر أصدقاء وتربطهم علاقات جيدة".

وأضاف رئيس المقاصة، "النادى الأهلى لم يتقدم بعرض رسمى لضم محمد إبراهيم، كان هناك أحاديث "جس نبض" مع مسئولين فى النادي"، مؤكدا أنه "لم يصلنا فاكس رسمى لضم محمد إبراهيم سواء من الأهلى أو أى نادٍ آخر".

وتابع عبد السلام، "وصلنا عروض للاعبين آخرى، وتلقينا عرضا من أحد الأندية لضم لاعب فى المقاصة ولن أكشف التفاصيل فى الوقت الحالي".

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وحول موقف إيهاب جلال قال، "عقده حتى نهاية الموسم الجارى، لم نتحدث مطلقاً فى البقاء أو الرحيل، علاقتى معه جيدة للغاية، نتمنى أن يكمل مسيرته، وأعتقد أن هذا سيحدث، إلا لو تلقى عرضا كبيرا من الناحية المالية لا يستطيع رفضه".

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع محمد إبراهيم على إدراجه ضمن لاعبى الفئة الأولى فيما يخص قيمة عقوده بعد انضمامه للفريق الأحمر فى الموسم الجديد، وأكد مسئولو الأهلى للاعب أنه سيتم تقديره بشكل جيد ومساواته بنجوم الفريق، أمثال حسين الشحات وكهربا ومروان محسن، بحيث يصل راتبه السنوى لـ8 ملايين جنيه، فى الوقت الذى يوجد فى الفئة الأولى المميزة حالياً الثنائى محمد الشناوى ووليد سليمان فقط والذين تتخطى قيمة عقودهم حاجز الـ11 مليون جنيه.

من جهته كشف محمد إبراهيم لإدارة النادى الأهلى حقيقة توقيعه لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، على الرغم من دخول اللاعب فى مفاوضات مكثفة للانتقال للأهلى طوال الفترة الماضية، وأكد محمد إبراهيم أنه لم يوقع لبيراميدز أو لأى نادٍ آخر، مشدداً على أنه لن يوقع لأى نادٍ قبل موافقة المقاصة، خاصة أنه مرتبط بعقد مع الفريق الفيومى ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.