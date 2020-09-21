شكرا لقرائتكم خبر عن سر رفض الأهلى الحديث نهائيا عن صفقة بدر بانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من إنهاء الأهلى لمعظم مفاوضات ضم المغربى بدر بانون مدافع نادى الرجاء لتدعيم دفاعه فى الموسم الجديد، إلا أن تصريحات مسئولى الأهلى لا تؤكد المفاوضات بل ولا يتم الإعلان عن الاهتمام باللاعب والإعجاب به من الأساس بشكل علنى.

وتكلف صفقة بدر بانون خزينة الأهلى مبلغ 2 مليون دولار سيتم دفعهم لناديه المغربى بخلاف راتب اللاعب، الذى سيحصل على مليون دولار سنويا.

وسيكون بانون إضافة قوية لدفاع الأهلي، قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة وفى قمة مستواه وهو فى سن 27 عام حاليا حيث ولد اللاعب فى 30 سبتمبر 1993 ويمتاز بالقوة الجسمانية ويصل طوله إلى 193 سم.

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وتصل قيمته التسويقية إلى 1.1 مليون يورو وهو مدافع هداف سجل 6 أهداف فى بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية، ولم ينضم لأى فريق خارج المغرب من قبل وسبق له الدفاع عن ألوان الرجاء ونهضة بركان.

انضم للمنتخب المغربى منذ 2017 وشارك فى 7 مباريات دولية وسجل هدف كما تواجد بقائمة أسود الأطلسى فى كأس العالم 2018 مع المدرب هيرفى رينارد، ويرتدى القميص رقم 13 مع الرجاء و5 مع منتخب المغرب.

يمتلك خبرة قارية وشارك فى 7 مباريات بدورى الأبطال وسجل 3 أهداف كما لعب 24 مباراة فى الكونفدرالية وسجل 3 أهداف أيضًا وتوج بالكونفدرالية فى 2018 والسوبر الأفريقى أيضا، ومحليا توج بالدورى فى 2013 والكأس مرتين 2012 و2017.