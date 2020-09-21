شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الطلائع يطمئون على مدير شئون اللاعبين هاتفياً بسبب مباراة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو طلائع الجيش والجهاز الفنى على الاتصال بمحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق للاطمئنان عليه عقب إجرائه جراحة فى العين، فى ظل عدم تمكنهم من زيارته لانشغالهم بمباراة وادى دجلة، المقر لها الخامسة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجياش لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن التعادلات لمواصلة الهروب من شبح الهبوط، فيما طالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بضرورة خطف النقاط الثلاث الغائبين عن الفريق منذ أربع جولات كاملة للتقدم في سباق مراكز المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر.

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ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام وادى دجلة مكون من :"محمد بسام -زولا - علي الفيل - خالد سطوحي - محمد ناصف - عمرو السيسي - فرانك استيفن - كريم طارق - عمار حمدي - محمد شحاتة -ناصر منسي".



محمد مختار