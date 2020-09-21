شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن الاستعداد للمرحلة الثالثة من مباردة دراجتك صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه سيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك، الخاصة بتقديم دراجات مدعومة من وزارة الشباب والرياضة، لكن يتم التجهيز لهذه المرحلة فى الوقت الحالى، قائلا "نجهز للمرحلة الثالثة من دراجتك صحتك"، مضيفا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن التجهيز سيشهد تقديم تفاصيل أكثر وأسهل، للتيسير على كل فرد يرغب فى الحصول على الدراجة المدعومة.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من قبل عن الاستعداد لطرح المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك صحتك ، و التي يتم من خلالها تقديم دراجات مدعومة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح 6 آلاف دراجة، والتالية 10 آلاف.

وأضاف صبحى، فى تصريحات سابقة، أن المرحلة الثالثة ستشهد الدراجات الكهربائية لكن بعدد 150 دراجة فقط، وستتسلم الوزارة عينة من الدراجات الكهربائية الأسبوع المقبل وهذه الدراجة تستطيع السير مسافة من 40 إلى 60 كم، بالإضافة إلى أن الوزارة ستقدم دراجات خاصة للسيدات بمواصفات مختلفة عن الأخرى، حتى يتحقق الهدف بأن تكون الدراجات أسلوب حياة .

وتعد مبادرة "دراجتك صحتك" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ليس مجرد عجلة ولكن لها عدة فوائد اقتصادية، حيث إن المواطن لن يدفع كثيرا للاستهلاك خلال قيادته للدراجة.