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شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة كهربا والشيخ ومشاركة صالح جمعة الأبرز فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت الضحكة على ثلاثى النادى الأهلى محمود كهريا وحسين الشحات وأحمد الشيخ فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
كما حرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب ابنيه لحضور مران الفريق الأحمر اليوم، الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بابنى الشحات والتقاط الصور التذكارية معهما، واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة السبت بدون أهداف.
أحمد الشيخ وجدية فى التدريبات
حماس الشناوي
ربيعه
صالح جمعة يستعد بربط الحذاء
على معلول وجدية فى التدريبات
مران الأهلى قبل مواجهة نادي مصر
وليد سليمان
في الوقت الذي يحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وسامى قمصان المدرب المساعد بالفريق على خمسة أشهر مكافأة الفوز ببطولة الدورى، حسب لائحة جهاز الكرة، فيما يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مكافأة شهرين وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى.
فيما تنص اللائحة على حصول العناصر الوطنية فى الجهاز الفنى على خمسة أشهر مكافأة، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.
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