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ضحكة كهربا والشيخ ومشاركة صالح جمعة الأبرز فى مران الأهلى.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت الضحكة على ثلاثى النادى الأهلى محمود كهريا وحسين الشحات وأحمد الشيخ فى مران الأهلى اليوم استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمقرر لها بعد غد الأربعاء باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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كما حرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اصطحاب ابنيه لحضور مران الفريق الأحمر اليوم، الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بابنى الشحات والتقاط الصور التذكارية معهما، واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة السبت بدون أهداف.

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أحمد الشيخ وجدية فى التدريبات
أحمد الشيخ وجدية فى التدريبات

 

حماس الشناوي
حماس الشناوي

 

ربيعه
ربيعه

 

صالح جمعة يستعد بربط الحذاء
صالح جمعة يستعد بربط الحذاء

 

على معلول وجدية فى التدريبات
على معلول وجدية فى التدريبات

 

مران الأهلى قبل مواجهة نادي مصر
مران الأهلى قبل مواجهة نادي مصر

 

وليد سليمان
وليد سليمان

في الوقت الذي يحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وسامى قمصان المدرب المساعد بالفريق على خمسة أشهر مكافأة الفوز ببطولة الدورى، حسب لائحة جهاز الكرة، فيما يحصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، على مكافأة شهرين وفقاً للعقد الموقع مع القلعة الحمراء، والذى ينص على حصول المدرب السويسرى وجهازه الأجنبى على مكافأة شهرين حال التتويج ببطولة الدورى.

فيما تنص اللائحة على حصول العناصر الوطنية فى الجهاز الفنى على خمسة أشهر مكافأة، وبذلك يحصل فايلر ومعاونوه الأجانب فى الجهاز الفنى (ديفيد سيزا المدرب العام وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى وتوماس بينكيل مخطط الأحمال) على 440 ألف دولار، ما يقارب 7 ملايين جنيه، حيث يحصل فايلر والثلاثى الأجنبى المعاون له على 220 ألف دولار شهرياً.

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