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موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر في الدوري الممتاز

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر في الدوري الممتاز
 

يحل النادى الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره نادي مصر في الجولة التاسعة والعشرين من الممتاز 2020 .

 

اهداف مباراة الأهلي ضد نادي مصر - الخليج 365

موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر في الدوري الممتاز
 

ويدخل الاهلى اللقاء بعد تعادل أمام مصر المقاصة، ومن قبله أمام الاتحاد السكندري، وذلك بعدما حسم النادي الأهلي اللقب الثاني والأربعين في تاريخه بالدوري المصري، وسط حالة من القلق بين الجماهير نظرًا للمستوى الذي ظهر عليه الفريق بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس .

 

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فيما يعتبر نادي مصر أحد الأندية المهددة بالهبوط من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز 17 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وعليه الفوز فى جميع مبارياته القادمة بما فيهم مباراة الاهلى إذا ما أراد البقاء.

 

اهداف مباراة الاهلى و نادى مصر فى الدورى المصرى - اليوم السابع

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موعد مباراة الأهلي ونادي مصر
 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد نادي مصر يوم الأربعاء القادم 23 سبتمبر 2020، وستقام المباراة على استاد الكلة الحربية، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

 

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موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر في الدوري الممتاز
 

وستذاع مباراة الأهلي ونادي مصر على قناة أون تايم سبورت التى تمتلك حقوق بث الدوري المصري الممتاز حصريًا.

موعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر في الدوري الممتاز
 

حسم النادى الأهلى لقب بطولة الدورى العام للمرة الخامسة على التوالى والـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، كأكثر أندية الايجيبشن ليج تتويجاً باللقب المحلى، مبتعداً عن أقرب منافسيه نادى الزمالك الذى يمتلك 12 لقباً، ويعد الموسم الجارى استثنائياً بكل ما شهده من أحداث ومتغيرات هددت استكماله بسبب انتشار وباء كورونا، الذى أوقف المسابقة لأكثر من مائة يوم بداية من 11 مارس وحتى السادس من أغسطس الماضى، قبل أن تعود من جديد، وكان لطول فترة التوقف تأثيراً ملحوظاً على مستويات الفرق، التى شهدت اختلافاً بين التألق والأداء المخيب للآمال.

 

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