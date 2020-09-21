شكرا لقرائتكم "قاسم باشا" التركي السبب فى عدم توقيع أيوب الكعبي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح نادي قاسم باشا التركي هو العقبة الوحيدة أمام توقيع النجم المغربي أيوب الكعبي للأهلي تمهيداً لضمه لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وربط الكعبي التوقيع للأهلي بشرط وحيد وهو فشل مفاوضات عودته لأوروبا، وذلك بعد دخول الإدارة الحمراء وبالتحديد أمير توفيق مدير التعاقدات في مفاوضات معه، بل وعقد الثنائي جلسة بالفيديو في وجود وكيل اللاعب شهدت التحدث في كافة التفاصيل، واشترط الكعبي الحصول على 2 مليون دولار سنويا فيما رصد الأهلي مليون دولار فقط.

وأكد الكعبي لإدارة الأهلي أنه ينتظر عرض رسمي من قاسم باشا التركي الذي يسعى لضمه خاصة وأن مدرب المنتخب نصحه بأن تكون أولويته اللعب في أوروبا إذا أراد حجز لنفسه مقعد مع منتخب أسود الأطلسي، إلا أن اللاعب أكد انه لم يتوصل بعد لاتفاق مادي مع إدارة قاسم باشا التركي، مشدداً أن الأهلي هو الخيار الثاني بالنسبة له إذا فشلت مفاوضات انتقاله لأوروبا في الموسم الجديد ، وأبدى أيوب الكعبي مرونه في التنازل عن جزء من مطالبه المادية حال استقراره على اللعب للأهلي، خاصة وأن العرض الأحمر هو الأكثر جدية كما أنه يفضله عن باقي العروض في افريقيا والخليج في ظل منافسة الأهلي على البطولات القارية، وبالتالي سيكون تحت انظار منتخب بلاده طوال الوقت وهو الأمر الذي يعد هاماً للغاية بالنسبة له، وتواصل الكعبي مع مواطنه وليد أزارو لاعب النادي الأهلي لمعرفة رأيه في مسألة اللعب للأهلي ليؤكد له الأخير أن الأهلي نادي كبير وسيستمع باللعب له وسيكتب تاريخاً جديداً بين جدرانه.