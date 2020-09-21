شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية ترسل رد الأولمبية لفيفا ويرفض إقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، رد اللجنة الأولمبية المصرية علي خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" الذي يطالب فيه بإقامة الانتخابات قبل 30 نوفمبر المقبل، و أوضحت اللجنة الاولمبية في ردها صعوبة عقد الانتخابات في هذا الموعد نظرا لعدم انتهاء المسابقات المحلية وبالتالي عدم الانتهاء من تصنيف الأندية وهو حق أصيل للجنة الأولمبية المصرية وفقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية .

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فتح الباب أمام الراغبين فى الحصول على تراخيص لأكاديميات كرة القدم بداية من الخميس المقبل 24 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر فتح الباب للحصول على تراخيص الأكاديميات وسداد الاشتراكات حتى 30 أكتوبر المقبل.

وأكد محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه سيكون من حق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة بمهرجانات ومسابقات الأكاديميات التى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم بداية من النصف الثانى لشهر نوفمبر 2020.

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن الممرات الشرفية للأهلى فى المباريات المتبقية من عمر الدورى بعد حسم اللقب حرية شخصية للأندية التى ترغب فى ذلك، على أن يتم التنسيق مع مراقب المباراة قبلها، ولكن اتحاد الكرة لم يطلب هذا الأمر من الأندية بعد حسم الأهلى الدرع بشكل رسمى.

أوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم تسليم الأهلى درع الدورى فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة، وتحديدا فى الأسبوع الـ34، تحسباً لعدم استكمال المسابقة لأى سبب قهرى خاصة أن الصراع مشتعل فى منطقة الهبوط ولم يتم حسمه.