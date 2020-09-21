شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. كهربا " الطائر" بالتتويج بأول بطولة بعد العودة إلى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمود عبد المنعم " كهربا" لاعب النادى الأهلى أكثر اللاعبين المحظوظين بتتويج الأحمر بلقب الدورى الـ 42 هذا الموسم ، خاصة أنه أضاف له فى مسيرته لقب محلى أول بعد عودته لبيته بالرغم من عدم مشاركته كثيرا لظروف التعرض للإيقاف .

ووعد كهربا جماهير الأهلى مواصلة مشوار حصد البطولات هذا الموسم بالتركيز فى باقى المنافسات على صعيد كأس مصر و أفريقيا .

عبر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالتتويج بأول لقب بطولة دوري في مسيرته مع القلعة الحمراء، وأضاف أن لقب الدوري الذي حققه هذا الموسم هو الأول في مسيرته الكروية بشكل عام منذ تصعيده للدرجة الأولى قبل 10 سنوات، وأكد أن لقب الدوري الأول له لن يكون الأخير في مسيرته مع الأهلي، مشددًا على أن الفريق لن يتنازل عن التتويج بلقب بطولة دوري الأبطال، من أجل جماهير الأهلي ونجم الفريق مؤمن زكريا، الذي ينتظر الفريق عودته سريعًا.

ووجه كهربا الشكر إلى الجهاز الفني وزملائه اللاعبين ومجلس الإدارة وجماهير النادي الأهلي على مساندتهم ودعمهم المستمر له منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.وتعادل فريق الاهلي سلبياً مع مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 للدوري الممتاز وخاض الأهلي مباراة الليلة بعدما توّج ببطولة الدوري الممتاز إثر هزيمة الزمالك من أسوان أمس بهدف نظيف ضمن الجولة ذاتها..وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدروي كما يرتفع رصد المقاصة إلى 37 نقطة ويرتقي للمركز السادس.

وكتب كهربا عبر حسابه على تويتر، "سعيد وفخور إن أول بطولة دورى فى تاريخى حققتها فى بيتى اللى اتربيت فيه درع الدورى هى البطولة الأولى وليست الأخيرة نعدكم بأفريقيا والقادم أفضل بإذن الله مبروك لأعظم جمهور فى الكون"

وهنأ جمهور الأهلى لاعبيه بالتتويج بالدورى رقم 42 عقب مباراة المقاصة التى جمعتهما مساء السبت فى الأسبوع رقم 28 فى الدورى وانتهت بالتعادل السلبي

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ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب كهربا فى الصور التالية :