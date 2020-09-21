شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يوافق للخماسية علي تعديل بند الاستقالة في اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على اقتراح اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والخاص بحالات الاستقالة فى اللائحة الجديدة التى يتم حاليا اعدادها قبل عرضها على الجمعية العمومية، ووفقا للتعديل الجديد الذى سيتم وضعه فى اللائحة أنه بمجرد تقديم أى عضو استقالته تصبح مقبولة فورا وتعد دورة انتخابية للعضو المستقيل، دون أن يتم منحه مهلة أسبوع للتراجع عن الاستقالة كما كان الحال فى اللائحة القديمة.

وأرسلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابا للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تطالبه فيه بإرسال التعديلات النهائية على لائحة النظام الأساسي حتى يتم إرسالها للأندية تمهيدا لمناقشتها واعتمادها، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن الخطاب الأخير الذى تم إرساله للفيفا يعتبر الثالث خلال الفترة الأخيرة خاصة وأن الفيفا لم يرسل اللائحة النهائية حتى الأن.

قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم فتح الباب أمام الراغبين فى الحصول على تراخيص لأكاديميات كرة القدم بداية من الخميس المقبل 24 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر فتح الباب للحصول على تراخيص الأكاديميات وسداد الاشتراكات حتى 30 أكتوبر المقبل.

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أكد محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه سيكون من حق الأكاديميات الحاصلة على التراخيص المشاركة بمهرجانات ومسابقات الأكاديميات التى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة القدم بداية من النصف الثانى لشهر نوفمبر 2020.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن الممرات الشرفية للأهلى فى المباريات المتبقية من عمر الدورى بعد حسم اللقب حرية شخصية للأندية التى ترغب فى ذلك، على أن يتم التنسيق مع مراقب المباراة قبلها، ولكن اتحاد الكرة لم يطلب هذا الأمر من الأندية بعد حسم الأهلى الدرع بشكل رسمى.

أوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم تسليم الأهلى درع الدورى فى المباراة الأخيرة من عمر المسابقة، وتحديدا فى الأسبوع الـ34، تحسباً لعدم استكمال المسابقة لأى سبب قهرى خاصة أن الصراع مشتعل فى منطقة الهبوط ولم يتم حسمه.