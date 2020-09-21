تقرير.. هل تتكرر واقعية كارتيرون في الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

وضع الزمالك عدة اسماء على طاولته من أجل اختيار المدير الفني الجديد للفريق الأبيض بعد رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن القيادة الفنية متجهًا لصفوف التعاون السعودي.

إدارة الزمالك من خلال رئيسه مرتضى منصور كوّن لجنة ثلاثية تضم ثنائي أعضاء المجلس إسماعيل يوسف وأحمد مرتضى إلى جانب المشرف على الكرة أمير مرتضى منصور لاختيار المدرب الجديد للزمالك.

أحمد مرتضى منصور خرج ليكشف عن بعض ملامح في اختيار المدرب الجديد وهو "الواقعية" في ظل أن الفريق سينافس بعد شهر من الآن على بطولة دوري أبطال أفريقيا في ظل وصول الأبيض لدور نصف النهائي.

رئيس الزمالك كشف عن اهتمام ناديه بالثنائي البرتغالي جوسفالدو فيريرا وجايمي باتشيكو إلى جانب السويسري كريستيان جروس وأخيرًا الأرجنتيني كالديرون.

لكن السؤال.. هل ينجح الزمالك في تكرار واقعية كارتيرون من خلال المدرب الجديد؟

- واقعية كارتيرون تنجح:

باتريس كارتيرون خلال قيادته للزمالك في تسعة شهور استطاع أن يقود الأبيض للحصول على بطولتي السوبر الأفريقي بالفوز على الترجي والتتويج بالسوبر المصري على حساب الأهلي.

كارتيرون ترك الأداء وتركيزه بالأكمل كان على النتائج والفوز وهذا ما تحقق من خلال الحصول على بطولتين إلى جانب الوصول لدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب بطل آخر نسختين الترجي التونسي.

المدير الفني الفرنسي استخدم في طريقته على الأسلوب الدفاعي مع استغلال الفرص المتاحة وهذا ما ظهر في عدة مباريات يأتي آخرهم قمة الأهلي في مسابقة الدوري والتي حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة (3-1).

الزمالك في ولاية كارتيرون وتحديدًا في الشكل الهجومي شهد تفوق للثنائي مصطفى محمد مهاجم وهداف الفريق حاليًا برصيد 12 هدفًا، ويأتي من خلفه المغربي أشرف بنشرقي برصيد عشرة أهداف.

أما على الصعيد الرقمي لكارتيرون فالأخير قاد الزمالك في 31 مباراة بمختلف المسابقات حقق من خلالها الفوز في 19 مناسبة مقابل تسع تعادلات وثلاث هزائم.

- عودة للثنائي البرتغالي:

البداية من جايمي باتشيكو في موسم (2014 - 2015) حيث تولى المدير الفني البرتغالي الزمالك في 12 مباراة قبل أن يقرر الرحيل بدون أي مقدمات لنادي الشباب السعودي.

باتشيكو على الرغم من فترته القصيرة مع الزمالك إلا أنه عرف جيدًا معرفة تحقيق الهدف من خلال الفوز في تسع مباريات مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في لقاء واحد من إنبي.

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نتائج الزمالك في ولاية البرتغالي القصيرة شهدت الفوز بثلاثية ثلاث مرات على حساب الأسيوطي سابقًا (بيراميدز حاليًا) ومصر المقاصة بنتيجة (3-1) والرجاء بنتيجة (3-2).

ولجأ المدير الفني البرتغالي في تشكيلته ما بين طريقة (4-2-3-1) أو (4-4-2) حيث كان يتوفر للزمالك أكثر من لاعب هجومي بداية من هداف الفريق خلال هذا التوقيت باسم مرسي ومعه الثلاثي أحمد علي وخالد قمر والمحترف عبد الله سيسيه.

في المقابل، وبعد رحيل باتشيكو عاد الزمالك للمدرسة البرتغالي ليتولى جوسفالدو فيريرا قيادة الفريق محققًا ثنائية الدوري والكأس.

فيريرا مع الزمالك قاده في 27 مباراة، ليحقق الفوز في 20 مناسبة مقابل أربع تعادلات وثلاث هزائم.

نتائج الزمالك مع فيريرا شهدت انتصارات دون أهداف كثيرة حيث حقق الأبيض الفوز بنتيجة (2-0) في سبع مناسبات، بينما كان الانتصار العريض الذي تحقق في عهد البرتغالي على حساب فريق اتحاد الشرطة بنتيجة (5-1)، والنصر بنتيجة (4-0) ثم الإسماعيلي والمقاولون العرب بنتيجة (3-0).

المدير الفني والملقب بـ"البروف" لجأ إلى طريقة (4-2-3-1) أو (4-1-4-1).

وبالنظر إلى الطريقة الفنية لفيريرا فاستخدم الأخير خلال مبارياته أمام الأهلي طريقة (4-1-4-1) حقق من خلالها الفوز في مناسبة واحدة وتحديدًا في لقاء كأس مصر بنتيجة (2-0) بهدفي باسم مرسي.

في المقابل، فشل البرتغالي في مواصلة النجاح بهذه الطريقة من خلال الخسارة من الأهلي بالدوري في قمة الدور الثاني إلى جانب مباراة السوبر المصري والهزيمة بنتيجة (3-2).

وكان يُعد باسم مرسي هداف الزمالك خلال ولاية فيريرا حيث سجل وقتها 11 هدفًا في الدوري وصناعة هدفًا حاسمًا، أما على مستوى الكأس فسجل هدفي الفوز في المباراة النهائية أمام الأهلي.

- عودة إلى جروس:

من بين الأسماء المرشحة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك قبل أن يحسم مرتضى منصور موقفه تجاه المدير الفني السويسري بأن الأخير لن يعود لقيادة الأبيض في الموسم الحالي بسبب اهتمام المدير الفني الأجنبي بالأموال.

جروس على صعيد البطولات استطاع أن يقود الزمالك للفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، حيث حسم ابناء ميت عقبة لقب النسخة الماضية بالفوز على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وعلى صعيد النتائج استطاع جروس أن يخوض مع الزمالك 48 مباراة في مختلف المسابقات حقق من خلالها الفوز في 29 مباراة مقابل 13 تعادلاً وست هزائم.

الزمالك في عهد جروس لم يحقق انتصارًا عريضًا سوى مرتين أمام القطن التشادي في الدور التمهيدي بالكونفدرالية بالنسخة الماضية بنتيجة (7-1) والاتحاد السكندري في الدوري بنتيجة (5-1).

جروس خلال تواجده مع الزمالك كان يعتمد على طريقة (4-1-4-1) أو (4-2-3-1)، لينجح في الوصول لشباك المناسبين 88 مرة مقابل استقبال شباكه 39 هدفًا.