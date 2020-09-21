الصفقة الأبرز.. ماذا قدّم تياجو ألكانتارا أمام تشيلسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كتب الدولي الإسباني تياجو ألكانتارا المنتقل حديثًا لصفوف ليفربول مشاركته الأولى مع "الريدز" من خلال مواجهة تشيلسي في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأحد ضمن قمة الأسبوع الثاني من بريميرليج.

وعلى الرغم من انتقال ألكانتارا إلى ليفربول يوم الجمعة الماضي إلا أن النجم الإسباني القادم من بايرن ميونيخ شارك بديلاً لجوردان هندرسون بين شوطي المباراة في لقاء حسمه بطل بريميرليج بنتيجة (2-0).

مستوى ألكانتارا في أول 45 دقيقة له مع ليفربول منحه التفوق في وسط ملعب "الريدز".. وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- ماذا قدّم ألكانتارا؟:

استطاع ألكانتارا في الظهور الأول له رفقة ليفربول أن يمرر 83 تمريرة بواقع 75 تمريرة صحيحة لتكون صحة تمريرات الإسباني 90%.

ولم يكتف ألكانتارا بالتمريرات فقط بل صنع فرصة هدف في مناسبة إلى جانب قيامه بعشر كرات طولية من أصل 12.

ألكانتارا سدد كرة أيضًا على مرمى تشيلسي إلا أنه مرت بجوار القائم، أما في الجانب الدفاعي نجح صاحب القميص رقم 6 في تشتيت الكرة في مناسبة بينما تسبب في ركلة جزاء لصالح الخصم قبل أن يتألق أليسون بيكر حارس "الريدز" في إبعادها.

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- ماذا قدّم ثلاثي الوسط؟:

من خلال الأرقام الذي قدمها تياجو ألكانتارا يكون الأخير تفوق على ثلاثي ليفربول جوردان هندرسون والذي خرج بديلاً لتياجو، إلى جانب الثنائي الآخر نابي كيتا والذي لعب حتى الدقيقة 64، وجيجي فينالدوم والذي شارك في المباراة كاملة.

البداية من قائد ليفربول جوردان هندرسون حيث مرر الكرة في 33 مناسبة ناجحة من أصل 44 بنسبة نجاح 75%.

هندرسون من الناحية الهجومية مرر في مناسبة واحدة كرة طولية من أصل سبع محاولات إلا جانب تمريرة كرة كادت أن تتحول لهدف.

في المقابل، مرر الدولي الغيني نابي كيتا الكرة في 49 مناسبة، لينجح في تمرير 47 كرة بنسبة نجاح 96%.

وعلى الصعيد الهجومي مرر كرة طولية في مناسبة واحدة، أما دفاعيًا شتت الكرة في مناسبة واحدة فقط من مرتين.

لاعب الوسط الثالث والذي خاض المباراة كاملة وهو جيجي فينالدوم مرر الكرة صحيحة في 40 مناسبة من أصل 44 بنسبة نجاح 91%.

هجوميًا لم يقم فينالدوم بأي كرة طولية سوى في مناسبة واحدة وانتهت بالفشل، كما سدد أربع كرات بينهم كرة على المرمى مقابل ثلاث كرات في الخارج.