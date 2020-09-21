بالمواعيد والقنوات.. 4 مواجهات في الدوري.. وانطلاقة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يشهد اليوم الاثنين استكمال مباريات الجولة الـ28 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي 2019/2020، وسط صراع مستمر على مقاعد المربع الذهبي، وصراع البقاء في الممتاز. وينشر الخليج 365 لزواره الكرام، ابرز مباريات اليوم الإثنين الدوري المصري - 3.00: إنبي والإسماعيلي (أون تايم سبورتس1). - 5.30: طلائع الجيش ووادي دجلة (تايم سبورتس الفضائية). Advertisements 5.30: سموحة والمصري (أون تايم سبورتس 2). 8.00: بيراميدز وحرس الحدود (أون تايم سبورتس 1). الدوري الإنجليزي - 7.00: أستون فيلا وشيفيلد (بي إن سبورتس 2). 9.15: ولفرهامبتون ومانشستر سيتي (بي إن سبورتس 2). الدوري الإيطالي 8.45: ميلان وبولونيا (بي إن سبورتس 4).

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