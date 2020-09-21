رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني الممتاز، مساء أمس الأحد، الموافق العشرين من شهر سبتمبر. وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني كالتالي : 1- جيرارد مورينو " فياريال" برصيد هدفين 2- خوزي موراليس "ليفانتي" برصيد هدفين 3- جوميز "فالنسيا" برصيد هدفين 4- مانو فاييخو " فالنسيا " هدفين 5- اياجو سباس " سيلتا فيجو" برصيد هدفين 6- ويليام " ريال بيتيس" برصيد هدف 7- نبيل فقير " ريال بيتيس " برصيد هدف 8- كريستيان تيلو "ريال بيتيس" برصيد هدف 9- خوسيلو " الافيس" برصيد هدف Advertisements 10- باكو الكاسير " فياريال " برصيد هدف 11- روبيرتو لوبيز " ريال سوسيداد" برصيد هدف 12- جابرييل باوليستا " فالنسيا " برصيد هدف 13- جايمي ماتا " خيتافي" برصيد هدف 14- ميكيل " بلد الوليد" برصيد هدف 15- انريكي جارسيا " ايبار" برصيد هدف 16- نيجريدو " قادش" برصيد هدف 17- جورج بومبو "قادش" برصيد هدف 18- روبن جارسيا " أوساسونا" برصيد هدف 19- أدريان لوبيز " أوساسونا" برصيد هدف 20- روبيرتو سولدادو " غرناطة" برصيد هدف

Advertisements