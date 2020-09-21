رياضة | مفاجأة.. وكيل أمونيكي يعرضه على الزمالك لتدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. وكيل أمونيكي يعرضه على الزمالك لتدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وكيل أعمال إيمانويل أمونيكي نجم نادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة السابق بعرض خدماته على نادي الزمالك ليتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

و‎أكد أحمد عباس وكيل اللاعبين أن من حق الزمالك مقاضاه كارتيرون لأنه أضاع عليهم حق الإختيار لمدير فني جديد في الظروف الحالية.

‎وأشار عباس في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه يجب أن يكون المدرب لديه خبرة ودراية عن الدوري المصري وإفريقيا والزمالك.

Advertisements

‎وأكد أنه رشح أمونيكي للزمالك، وتحدث مع أحد الاشخاص من أعضاء مجلس الإدارة.

‎وتابع أنه تحدث مع رئيس الزمالك، مؤكدا أنه لايوجد لاعب سيء في الزمالك ولكن ينقصه مدرب.

‎واتم أنه ينتظر رد الزمالك على ترشيح أمونيكي خاصة وأنه حقق إنجازات كبيرة مع متخب نيجيريا للشباب.