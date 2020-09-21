رياضة | مفاجأة.. وكيل أمونيكي يعرضه على الزمالك لتدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. وكيل أمونيكي يعرضه على الزمالك لتدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام وكيل أعمال إيمانويل أمونيكي نجم نادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين بنادي مصر المقاصة السابق بعرض خدماته على نادي الزمالك ليتولى تدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.
وأكد أحمد عباس وكيل اللاعبين أن من حق الزمالك مقاضاه كارتيرون لأنه أضاع عليهم حق الإختيار لمدير فني جديد في الظروف الحالية.
وأشار عباس في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه يجب أن يكون المدرب لديه خبرة ودراية عن الدوري المصري وإفريقيا والزمالك.
وأكد أنه رشح أمونيكي للزمالك، وتحدث مع أحد الاشخاص من أعضاء مجلس الإدارة.
وتابع أنه تحدث مع رئيس الزمالك، مؤكدا أنه لايوجد لاعب سيء في الزمالك ولكن ينقصه مدرب.
واتم أنه ينتظر رد الزمالك على ترشيح أمونيكي خاصة وأنه حقق إنجازات كبيرة مع متخب نيجيريا للشباب.