شكرا لقرائتكم اليوم.. طلائع الجيش يستضيف وادى دجلة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه طلائع الجيش نظيره وادى دجلة في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة بين الفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع المصرى البورسعيدى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر وادى دجلة من بيراميدز بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 12 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 وتعادل في 9 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات والابتعاد عن التعادلات لمواصلة الهروب من شبح الهبوط فيما طالب اليوناني بابا فاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بضرورة خطف النقاط الثلاث الغائبين عن الفريق منذ أربع جولات كاملة للتقدم في سباق مراكز المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر.

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ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام وادى دجلة مكون من :"محمد بسام -زولا - علي الفيل - خالد سطوحي - محمد ناصف - عمرو السيسي - فرانك استيفن - كريم طارق - عمار حمدي - محمد شحاتة -ناصر منسي".

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الطلائع مكون من :"محمد عبد المنصف -خالد رضا – إسحاقو يعقوبو – أحمد رمضان بيكهام – عمرو صالح - رجب عمران – أحمد سعيد محمد – محمد هلال – محمد رضا بوبو- عبد الكبير الوادي – رفيق كابو".