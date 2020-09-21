شكرا لقرائتكم إنبى يستضيف أمام الإسماعيلى على ستاد بتروسبورت.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف إنبى نظيره الإسماعيلى في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد خسارته من حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة ، بينما تعادل الدراويش مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 8 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 وتعادل في 7 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 29 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر للعودة لسباق المراكز المتقدمة في جدول الدوري فيما شدد البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني للإسماعيلى على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث للتخلص من نغمة الهبوط .

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام الاسماعيلى مكون من :" محمود جاد،على فوزى وإبراهيم يحيى ورامى صبرى وكريم فؤاد،حميدو ماو ومحمود غالى ومحمد بسيونى وزياد كمال ، عمر سافيولا وأحمد على".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام انبى مكون من :"محمد فوزى - محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم ابو اليزيد – محمد بيومى - عماد حمدى – عمر الوحش - همام طارق – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى - محمد الشامى".