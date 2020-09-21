رياضة | ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد 20/9/2020

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 05:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأحد 20/9/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل عبد الله السعيد سيطرته على صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 16 هدف وينتظر مباراة فريقه ضد حرس الحدود بحثا عن تسجيل المزيد. وتلعب اليوم الأحد 20 سبتمبر أخر أربع مباريات من منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتعتبر أهم مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري هي مباراة إنبي والإسماعيلي ومباراة سموحة والمصري البورسعيدي ومباراةوبيراميدز وحرس الحدود. وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز: 1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا. 2- محمد شريف ( انبي) 11 هدفا. 3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف. Advertisements 4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف 5- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف. 6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف. 7- والتير بواليا (الجونة) 8 أهداف. 8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف. 9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف. 10- جون آنطوي (بيراميدز) 6 أهداف.

Advertisements