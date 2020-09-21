شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات استون فيلا «تريزيجيه والمحمدي» في البريميرليج حتى نهاية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود تريزيجيه في المساهمة بقوة في بقاء ناديهما الإنجليزي أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وعدم هبوطه مرة أخرى لدوري الدرجة الأولى «التشامبيونشيب»

وفيما يلى جدول مباريات أستون فيلا القادمة باليوم والساعة والملعب لآخر العام 2020، والتى ستكون منها مباراة أمام ليفربول خلال أقل من أسبوعين.

اليوم الساعة طرفي المبارة الملعب 21 سبتمبر 2020 7:00 مساءا استون فيلا ضد شيفلد يونايتد استون فيلا 28 سبتمبر 2020 7:00 مساءا فولهام ضد استون فيلا فولهام 3 اكتوبر 2020 4:00 مساءا استون فيلا ضد ليفربول استون فيلا 17 اكتوبر 2020 4:00 مساءا ليستر سيتى ضد استون فيلا ليستر سيتي 24 اكتوبر 2020 4:00 مساءا استون فيلا ضد ليدز يونايتد استون فيلا 31 اكتوبر 2020 5:00 مساءا استون فيلا ضد ساوثهامبتون استون فيلا 7 نوفمبر 2020 غير محدد ارسنال ضد استون فيلا ارسنال

21 نوفمبر 2020 5:00 مساءا استون فيلا ضد برايتون استون فيلا 28 نوفمبر 2020 5:00 مساءا ويست هام ضد استون فيلا ويست هام 5 ديسمبر 2020 5:00 مساءا استون فيلا ضد نيوكاسل استون فيلا 12 ديسمبر 2020 5:00 مساءا وولفز ضد استون فيلا وولفز 15 ديسمبر 2020 غير محدد استون فيلا ضد بيرنلى استون فيلا 19 ديسمبر 2020 5:00 مساءا ويست بروم ضد استون فيلا ويست بروم 26 ديسمبر 2020 5:00 مساءا استون فيلا ضد كريستال بلاس استون فيلا 28 ديسمبر 2020 5:00 مساءا تشيلسي ضد استون فيلا تشيلسي