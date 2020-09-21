شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» رئيسًا لبعثة الأهلي المتجهة إلى المغرب لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى المغرب لمواجهة نادي الوداد في مباراة الذهاب لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووضع مجلس إدارة النادي الأهلي خطة شاملة لرحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة نادي الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر المقبل.

وقرر المجلس أن يسافر الفريق على متن طائرة خاصة قبل المباراة بثلاثة أيام، على أن يغادر الأراضي المغربية عائدًا إلى القاهرة ليلة المباراة.

وجاء القرار حرصًا من مجلس الإدارة على اتباع أفضل الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، وتوفير أكثر إجراءات الأمان بالنسبة للاعبين والجهاز الفني وكامل أفراد البعثة، فيما سيخضع الفريق لمسحة كورونا قبل السفر، كما سيخضعون لمسحة أخرى قبل المباراة في المغرب وأخرى قبل العودة للقاهرة.