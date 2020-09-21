شكرا لقرائتكم خبر عن «بركات» يدعم مؤمن زكريا (صور)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد بركات، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على دعم مؤمن زكريا، نجم فريق الأهلي، بشكل معنوي خلال ظهور الأول عبر شاشة قناة النادي الأحمر.

وقام بركات بعمل الاشارة الشهيرة لاحتفال مؤمن زكريا عبر شاشة قناة الأهلي ودعم اللاعب معنويًا.

ويعاني مؤمن زكريا من ضمور في الأعصاب أبعده عن الملاعب على مدار عام كامل مضى.

محمد بركات

محمد بركات