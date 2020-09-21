شكرا لقرائتكم خبر عن «بركات» يوجه نصائح لـ«فايلر» ويتحدث عن أزمة وسط الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد بركات، نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الحالين نصائح للسويسرين رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال "بركات"، خلال ظهوره على شاشة قناة الأهلي:«على فايلر تجربة بعض اللاعبين الذين يفكر في رحيلهم من تحربتهم خلال المباريات المقبلة، كذلك اختبار بعض اللاعبين الشباب الذي يدرس تصعيدهم».

وواصل:«هناك معادلة صعبة أمام فايلر في الفترة المقبلة بالحفاظ على المستوى البدني للقوام الأساسي مع منح فرص أخيرة لبعض اللاعبين الذي قد يرحلوا في الموسم المقبل».

وأكمل:«لابد أن يعالج فايلر الأخطاء وألا ينجرف وراء الاحتفال بالدوري».

وأوضح:«أخطاء الأهلي في الفترة الماضية تمثلت في عدم غلق منطقة العمق في وسط الملعب ووجود مساحات عديدة في منتصف ملعب الفريق الأحمر».

وأنهى تصريحاته:«اندهشت في مباراة المقاصة، المنافس لعب بـ 10 لاعبين وتوالت الانفرادات على مرمى الأهلي، وعلى فايلر علاج هذا الأمر سريعًا».

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