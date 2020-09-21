شكرا لقرائتكم خبر عن «بركات» يوجه نصائح لـ«فايلر» ويتحدث عن أزمة وسط الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد بركات، نجم الأهلي السابق ومدير منتخب مصر الحالين نصائح للسويسرين رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.
وقال "بركات"، خلال ظهوره على شاشة قناة الأهلي:«على فايلر تجربة بعض اللاعبين الذين يفكر في رحيلهم من تحربتهم خلال المباريات المقبلة، كذلك اختبار بعض اللاعبين الشباب الذي يدرس تصعيدهم».
وواصل:«هناك معادلة صعبة أمام فايلر في الفترة المقبلة بالحفاظ على المستوى البدني للقوام الأساسي مع منح فرص أخيرة لبعض اللاعبين الذي قد يرحلوا في الموسم المقبل».
وأكمل:«لابد أن يعالج فايلر الأخطاء وألا ينجرف وراء الاحتفال بالدوري».
وأوضح:«أخطاء الأهلي في الفترة الماضية تمثلت في عدم غلق منطقة العمق في وسط الملعب ووجود مساحات عديدة في منتصف ملعب الفريق الأحمر».
وأنهى تصريحاته:«اندهشت في مباراة المقاصة، المنافس لعب بـ 10 لاعبين وتوالت الانفرادات على مرمى الأهلي، وعلى فايلر علاج هذا الأمر سريعًا».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,015
-
تعافي
89,532
-
وفيات
5,770
كانت هذه تفاصيل خبر «بركات» يوجه نصائح لـ«فايلر» ويتحدث عن أزمة وسط الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.