شكرا لقرائتكم أسوان يخضع لـ "رابيد تيست" غداً استعداداً لمواجهة الجونة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، غداً الثلاثاء لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب والتى تجمع أسوان بنظيره الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة.

وكشف مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، عن صرف مكافآت استثنائية للاعبى الفريق بعد الفوز التاريخى الذى حققه أبناء الجنوب على نادى الزمالك، والذى يعد أول فوز لأسوان فى تاريخ مواجهات الفريقين منذ عام 1990، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، جماهير الصعيد كلها فرحانة وسنصرف مكافآت إجادة إلى جانب مكافآت استثنائية بعد هذا الفوز التاريخى.

وأضاف أمين، "أسوان يسطر التاريخ مثلما فعل فى التسعينات، وأحمد كشرى حقق طفرة فى الفترة الأخيرة فوزنا على الزمالك فى استاد القاهرة الدولى يعنى لنا الكثير وأشكر اللاعبين على الجهد الذى بذلوه.

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من جانبه، كشف أحمد كشرى عن سعادته بعد الفوز على الزمالك، وقال مدرب أسوان:" من حقى أفرح بفوز فريقى أسوان على الزمالك، وكمان أفرح للنادى بتاعى الأصلى الأهلى بحسم درع الدورى بعد فوز أسوان على الزمالك لأن الزمالك هو المنافس التقليدى للأهلى"، مشيرا إلى أنه حقق الفوز على كل المدربين الذين ينتمون للزمالك عندما لعب ضدهم فى أى مباراة.

ويحتل أسوان المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد خوض 28 مباراة بالدورى العام، حيث فاز أبناء الجنوب فى 8 مباريات من بينها أخر ثلاث لقاءات، وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.